Tohle se málokomu podaří! Monika Absolonová zachytila všechny čtyři generace svého rodu pohromadě

„Milý dědo, Oldo, všechno nejlepší k dnešnímu svátku, jsem ráda, že jsme byli spolu. Moje rodina... 4 generace - já, moji synové, jejich babička a praděda. Nejvíc v šoku jsem ze svých synů. Nějak to furt nechápu, strašně to uteklo... všechno,“ dojímala se zpěvačka na Instagramu u společné fotografie, na které vypadají všichni moc spokojeně.

Výjimečně zachytila také svoji maminku, jak drží nedávno narozené vnoučátko. „Málokdy se mi podaří vyfotit moji mamku, nemá to ráda. Ale s klukama se vyfotit občas nechá. Před pár lety jsem nevěřila, že to, co vidíte na fotce někdy bude pravda... A vidíte, je! Moje mamka, moji synové. Věřila jsem a přála si to,“ tetelila se blahem Monika a třikrát za tento krásný dar také poděkovala. ■