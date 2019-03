Úžasňákovi Berdychovi mají za sebou romantické focení na místě své svatby. Ester by tam prý Tomášovi dopřála i jinou ženu

Tomášovi ženu závidí hned z mnoha důvodů. Super.cz

Do focení kampaně nebylo kupodivu třeba dlouholetého člena elitní desítky světových hráčů příliš nutit. Naopak focení zvládal stejně dobře jako jeho manželka, profesionální modelka. „Bylo to skvěle naplánované a připravené. Zažili jsme při tom spoustu srandy,” pochvaloval si Tomáš focení kampaně, které probíhalo loni na podzim v Monaku.

Tenista kvitoval, že vystupoval před objektivem fotoaparátu a kamery vedle své manželky. Zvládl by to prý ale i s jinou modelkou. „V tomto jsme velcí profesionálové. Práci a soukromí oddělujeme. Bylo by to stejné, jako by Ester žárlila na mé fanynky. Stejně to vnímám i já z druhé strany, když má nějaké focení s jiným modelem, tak s tím nemám problém,” usmívá se Tomáš.

Podle reakce Ester panuje v manželství Berdychových zjevně velká tolerance. „Bylo by skvělé, kdyby tam stála jiná žena. Byla bych za to ráda, užil by si to s jinou ženou a bylo by to povolené. On by mi to přál na druhou stranu taky. Myslím si, že u nás neexistuje žárlivost,” uvedla s lehkou nadsázkou Ester a dále dodala: „Samozřejmě jsem ráda, že jsme tváří kampaně oba dva a mohli jsme si to užít spolu.”

Vzhledem k tomu, že to Tomášovi během vzniku kampaně tak šlo a odvážil se například i ukázat bez horního dílu oblečení, nabízí se otázka, jestli by snad nechtěl vyměnit dráhu profesionálního tenisty za povolání modela. „To asi není prostor, kam bych se chtěl vrhnout. Je to ale přece jen věc, která je s mojí kariérou spojená. Je víc takových příležitostí, které člověk musí zvládnout pro své sponzory. Člověk si to vyzkouší a je to příjemné zpestření. Nemůžu říct, že bych to vyloženě vyhledával,” usmívá se Tomáš Berdych. ■