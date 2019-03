Brzy spolu oslaví osmé výročí: Tomáš a Ester Berdychovi svěřili, proč potomka stále ještě neplánují!

Berdychovi hned tak tři nebudou. Super.cz

Brzy oslaví osm let od seznámení a uplynuly už čtyři roky, co si řekli své ano, ve svém druhém domově v Monaku. Tomáš Berdych a Ester Berdych Sátorová (26) působí jako harmonický pár. Čím to, že si tito dva krásní a zdraví lidé ještě nepořídili potomka?

„Pokud bych měl mít ještě aktivní kariéru, tak si úplně nedovedu představit, rozdělovat čas mezi rodinu a práci. Tenisu jsem obětoval opravdu hodně. Nechci krásné začátky s dítětem trávit na cestách a vést s ním život jako dvacet let předtím,” svěřil se se svým postojem dlouholetý člen elitní desítky nejlepších světových tenistů. „Jsem rád, že mám mladou ženu, která na děti nespěchá. Máme jasno v tom, že se o tom začneme bavit až v momentu, kdy ukončím profesionální kariéru,” říká rozhodně Tomáš, který se po zdravotních komplikacích vrátil znovu na vrchol.

V postoji úspěšného tenisty ho podporuje jeho manželka, která se věnuje modelingu zejména v zahraničí. „Nechtěli bychom, aby naše děti byly ochuzené. Nechceme mít chůvu a chceme dítě sami vychovávat. Naše kariéry jsou natolik rozjeté, že by naše dítě nemělo prostor a trpělo by,” říká Ester, která se s partnerem stala tváří jarní kolekce českého módního řetězce.

Zeptali jsme se šestadvacetileté krásky, po kolika dětech touží. „Jsem ještě mladá a můžu rodit do čtyřiceti. Je ale těžké, kolik bych mohla mít dětí, každé těhotenství je jiné a nikdo neví, co nás potká. Můžu porodit dvojčata, můžeme mít třeba jen jedno dítě,“ svěřila kráska.

Ester i Tomáš jsou oba jedináčci, a tak by jim ani varianta jednoho potomka nevadila. „Docela nám to v životě vyhovovalo. Na druhou stranu, pokud by bylo víc dětí, byla by to změna i pro nás rodiče, kteří neznají, co to znamená mít sourozence,” svěřila Ester Berdych Sátorová. ■