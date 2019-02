Budete ji mít ještě radši jako blondýnku. Stříbrná SuperStar měla strach ze změny image, ale teď je nadšená

Možná byste ji ani nepoznali. Foto: archiv E. Ruskové

Po úspěchu v SuperStar o sobě dala Eliška Rusková (16) vědět díky natáčení klipu k písni El Latino na Krétě. Pak se ale zpěvačka na čas odmlčela. Nyní se vrací opět do centra dění a mění kvůli tomu image. Byli jsme u toho, když procházela proměnou z brunety na blondýnku.

„S nápadem na proměnu přišel můj kadeřník Mario. Odhadl, že potřebuji změnu. I když jsem nikdy blondýna být nechtěla, tak teď mám strašnou radost, že jsem do toho šla a cítím se skvěle. Toto je první fáze, ještě proběhne druhá, protože nás vlasy nepustily dál... moc se těším,” uvedla Eliška, která v minulosti prodělala jen nenápadné změny vzhledu. „Barvu vlasů jsem si měnila na tmavou, protože své vlasy mám oříškové a mě se to nelíbilo, dokonce jsem měla rovnou ofinu, ale nikdy to pro mě osobně nebyla taková změna jako teď,” říká stříbrná SuperStar.

S razantní změnou vzhledu se nemůžou smířit někteří zpěvaččini fanoušci na sociálních sítích. „Reakce mých sledovatelů nejsou někdy pozitivní, přesto je to moje rozhodnutí a jsem ráda, že jsem do toho šla. Moje manažerka prošla sama před pár lety úplně stejnou změnou jako já, a tak mě podpořila. Věděla jsem, že kdyby se to nepovedlo na blond, tak kadeřník něco vymyslí,” říká rozhodně mladičká umělkyně.

Elišku Ruskovou čeká natáčení nové písně a videoklipu, který spatří světlo světa na konci března. „Chtěla bych koncertovat s živou kapelou, a tak ji aktuálně stavíme. Pracujeme s Viktorem Dykem na nových peckách. Taky mě čeká dost velkých věcí, o kterých bohužel nemůžu mluvit, ale je to pro mě obrovská zkušenost, a pokud vše vyjde tak, jak má, budu nejšťastnější,” tetelí se blondýna Eliška Rusková. ■