Růžové kalhotky na červeném koberci: Tohle rozhodně nebyla náhoda

Grace toho ukázala opravdu dost. Profimedia.cz

Na udílení hudebních cen Brit Awards interpreti zaujali nejen svým talentem. Grace Chatto (33) na to šla přes spodní prádlo.

Po červeném koberci se prošly hvězdy jako Pink, Calvin Harris či Dua Lipa, které z galavečera odešly s cenou. Grace Chatto se uznání nedočkala, ale rozhodně ji nikdo nepřehlédl. A nebylo to jen kvůli růžovým vlasům a honosným šatům světle fialové barvy. Zpěvačka si s nimi u foto stěny počínala dost neobratně a ukázala kalhotky.

Grace Chatto přitom není žádnou druhořadou hvězdičkou, která by na sebe musela upozorňovat lascivním způsobem. Jako členka formace Clean Bandit obdržela v roce 2015 cenu Grammy za skladbu Rather Me. Na Brit Awards byla nominována v letech 2015 a 2017.

Grace i kapelu Clean Bandit zná sice málokdo, ale jejich hit Rockabye, na němž spolupracovali raper Sean Paul a zpěvačka Anne-Marie, zněl v roce 2016 snad z každého rádia. ■