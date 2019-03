Není to jen v hlavě, ale i ve svalech: Nechodit do fitka, Noid by svoji další profesi dělat nemohl

Vašek Noid Bárta jako režisér a kameraman musí zapojit i svaly. Super.cz

Na to, jak natáčí videoklipy pro své kolegy, jsme se zatím podívat nebyli, takže návštěva na statku v Záhořanech, kde vznikal klip pro zpěvačku Kamilu Nývltovou (29), byl pro nás premiérou. A Vašek Noid Bárta (38) už je natolik ostřílený režisér a kameraman v jedné osobě, že z nás ani nebyl nervózní.

"Nejnáročnější není profese režiséra a kameramana v jedné osobě, ale nosiče. Stabilizátor, který musí unést kameru a já jeho, má kolem dvaceti kilo, tahle kamera k tomu dalších sedm, ale některé váží i osmnáct," popisoval nám Vašek, že běžně natáčí se zátěží několika desítek kilogramů.

"Když jsem takhle stál nad Kamilou a dvě minuty to držel, navíc bez dýchání, protože, nevím proč, vždycky při natáčení zadržím dech, docela jsem se zpotil. Nevím, jak bych to bez tréninku ve fitku dal," krčil rameny.

Samozřejmě kromě svalů je nutné zapojit i mozek, a právě zapomnětlivost byla příčinou zatím největšího nezdaru, co se historie Vaškova natáčení týče. "Sednul jsem do lanovky v Alpách, popral se o nejlepší místo, abych mohl natáčet skoro jako z dronu, zaplatil 40 Euro a zjistil, že karta do kamery je na hotelovém pokoji 20 kilometrů daleko," vyprávěl nám. ■