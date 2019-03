Eva Decastelo se zranila: Po drsném pádu v koupelně skončila v nemocnici

Eva Decastelo utrpěla nepříjemný úraz. Foto: archiv E. Decastelo

Moderátorka a herečka Eva Decastelo (40) se zranila. Kdo by řekl, že upadla na lyžích na horách, kde byla s dětmi na jarních prázdninách, plete se. Eva si zranění přivodila doma v Modřanech v koupelně.

"Týden na horách jsem přežila v pohodě. A pěkně po návratu jsem uklouzla v koupelně. Vyhodila jsem si koleno, to zase naskočilo zpátky, ve finále mám "jen" natažené vazy. Mám ortézu, berle, mám to minimálně na dva týdny až měsíc. Bolí to jako čert," řekla Super.cz Decastelo.

A protože v divadle nemá alternaci, je nucena hrát i s bolestmi. "Bohužel mám skoro každý den divadlo, nemám alternaci, takže hraju i s berlí. A vtipné bylo, že si jedna paní včera myslela, že je to součást představení a nechápala, že o berli odcházím i z divadla," dodala moderátorka. ■