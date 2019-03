Trojan si zahraje českého léčitele. Jeho mladší verzi si střihne jeho stále populárnější syn

Ivan Trojan se stane Šarlatánem v režii Agnieszky Holland. Foto: archiv filmu Šarlatán

Jen málokterý herec má tak velký záběr jako právě Ivan Trojan. Není divu, že ho světově uznávaná polská režisérka Agnieszka Holland obsadila do role v životopisném historickém dramatu Šarlatán podle scénáře Marka Epsteina. Český herec se zhostí role lidového léčitele Jana Mikoláška.

Bude to jistě zajímavá herecká příležitost nejen pro Ivana Trojana, ale také pro jeho osmnáctiletého syna Josefa Trojana. Ten ztvární Mikoláška v mladším věku.

Strhující životní příběh muže, jenž díky svým nevysvětlitelným schopnostem pomohl podle dobových zdrojů více než pěti miliónům pacientů, se odehrává v průběhu několika desetiletí. Léčitel Jan Mikolášek bez ohledu na dobu a režim, bez lékařského vzdělání a bez předsudků diagnostikuje a bylinkami léčí nemocné ze všech společenských vrstev, i když sám bojuje se svými vnitřními démony.

Mezi pacienty léčitele a bylinkáře, který podle některých konal zázraky, patřili například Olga Scheinpflugová, Max Švabinský či prezidenti T. G. Masaryk a Antonín Zápotocký. Druhá jmenovaná hlava státu držela nad léčitelem mnoho let ochranou ruku, po smrti Zápotockého ale upadl Mikolášek v nemilost, byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu ke třem rokům vězení a byl mu konfiskován majetek.

„Léčitelství mě vždy zajímalo. To, že je nějaký člověk schopen se tak silně zahloubat do těla a duše jiného člověka, že zjistí, co v něm je… Mikolášek byl neuvěřitelně chytrý, intuitivní, ale zároveň racionální diagnostik, který dokázal bylinkářstvím lidem skutečně neuvěřitelně pomáhat,“ řekla režisérka Agnieszka Holland o hlavní postavě snímku, který zachycuje velkou část dějin 20. století. ■