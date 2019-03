Už není jako princátko z pohádek: Z Filipa Blažka udělala Čvančarová a spol. zakrvácenou a zbědovanou trosku

Filip Blažek v seriálu Černé vdovy Video: archiv FTV Prima

On jediný tu zkázu přežije. Stane se z něj skrývaný zločinec, který chce přijít na to, kdo ho chtěl poslat na onen svět. Na Blažkovi se dokonale vyřádili v maskérně. Zakrvácený, potrhaný a dost otřesený se náhle probudí na břehu a pohled na něj není vůbec hezký.

„Když jsem dostal scénář do ruky, moc se mi líbil a byl jsem rád, že jsem se toho natáčení mohl zúčastnit. Jen mě pak trochu mrzelo, že se ten výbuch moc netočil. Myslel jsem, že třeba vyletí do vzduchu nějaký starý člun nebo něco podobného. Tím, že to moje postava přežije, tak jsem doufal v nějaký kaskadérský kousek,“ prozradil lehce se smutkem Blažek, který byl rád aspoň za to, jak ho „zřídili“, což si dříve v rolích princů v pohádkách moc neužil.

„Samozřejmě, že mi byla zima, o tom žádná. Když ale natáčím takové akčnější scény, moc mě to baví a vůbec si nestěžuji,“ přiznal herec, který se ani nediví, že se seriálové ženy s nimi rozhodly skoncovat.

„Jestli mají ženy vedle sebe skutečně takové násilníky, tak se jim ani nedivím,“ připomněl Blažek scénu, kde je Čvančarová obětí domácího násilí.

On sám ale seriálové vdovy viděl moc rád. „S Luckou jsme se potkali na natáčení filmu Na vlastní nebezpečí, takže to bylo milé shledání. S Janou to byla premiéra a s Jitkou jsme hráli v divadle v představení Cyrano a sem tam jsme se viděli na natáčení, ale byly to nějaké drobnosti, nic velkého,“ vzpomínal Filip Blažek, který v seriálu ještě zamíchá kartami. ■