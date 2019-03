Není to prý protekční dítě: Podívejte se, jak vypadá dcera Michala Suchánka, která se snaží prosadit v divadle

Berenika Suchánková se bude alternovat s Annou Fialovou. Michaela Feuereislová

„Hra se mi líbí, a to moc. Je to skvěle napsané. Už jen to, že je to napsané pro holky a každá z nich má svoji linku a vývoj. K tomu je to dost vtipné - chytře vtipné,” s nadšením uvedla herečka na dočišťovací zkoušce před premiérou.

V rolích šesti žaček církevní školy, které mají blíž k alkoholu, vulgaritám a provokaci než k víře, se kromě Bereniky představí Eva Burešová (25), Petra Kosková, Alena Hladká a Marta Dancingerová. Berenika se bude alternovat se svou kamarádkou z dětství Annou Fialovou.

Berenika má za sebou zkušenosti na divadle, činoherní herectví ale zkouší poprvé. „Činohra mě vždy bavila nejvíc, ale studovala jsem na konzervatoři obor muzikál, takže první zastávka byla u muzikálů. Neříkám, že je dělat nebudu, ale nenaplňuje mě to tolik jako činohra,” říká dcera herce a baviče Michala Suchánka (53) a choreografky Renáty Suchánkové.

A baví ji víc zpěv, nebo herectví? „Ve zpěvu se cítím moc dobře. Jak jsem už zmínila, na konzervatoři jsem měla nejvíce hodin zpěvu a zpívám od mala, takže ve zpěvu jsem si asi nejjistější. K tomu je bezva, že ve hře jsou písně od skupiny ELO, to znamená, že jsou v angličtině a to se v muzikálech nestane. Takže si to užívám,” říká s nadšením Berenika Suchánková. ■