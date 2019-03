Hvězda Padesáti odstínů svěřila, co jí ničí život: Tato pro ženy běžná věc jí působí trauma

Dakota řeší stejné problémy jako většina žen. Profimedia.cz

Změny ji ovlivňují psychicky i fyzicky a jsou prý tak silné, že to herečku traumatizuje. „Je skandální, co to dělá s mým tělem. Moje prsa se pokaždé zvětší tak osmkrát. Prostě si na to nedokážu zvyknout,“ svěřila. Dakota má kvůli tomu také problém najít pro sebe vhodnou antikoncepci.

Dcera herců Dona Johnsona a Melanie Griffith je ve vztahu se zpěvákem Chrisem Martinem. S bývalým manželem Gwyneth Paltrow je spojována od října 2017. Loni v říjnu se hojně spekulovalo, že je Dakota těhotná. Novináře zmátla oslava plná modrých balónků a mysleli si, že jde o slavnostní odhalení pohlaví miminka. Spekulace vyvrátila sama herečka s tím, že šlo pouze o oslavu jejích narozenin. ■