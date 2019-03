Krásná Svátková se pochlubila početnou rodinou: Takhle všechny pohromadě ve společnosti jen tak nepotkáte

Herečka s manželem a syny vyrazila do kina na premiéru pohádky Jak vycvičit draka 3. Herminapress

„Jelikož se jednalo o projekci ve 3D, tak jsem věděla, že by to náš nejmladší Matyáš nezvládl. Do sálu tedy šli jeho starší sourozenci a my jsme si s manželem a nejmladším synem hráli v předsálí s balónem,” vysvětluje herečka.

Děti půvabné herečky jsou prý nejšťastnější doma. „Máme velkou zahradu a vytvořili jsem si v domě dobré zázemí. V přízemí mají děti hernu. Trénují zde box na boxovacím pytli, hrají videohry, pouštíme si pohádky,” říká Vlastina a jedním dechem dodává: „Když máme všechny děti včetně dcery z prvního manželství, tak jsou výlety náročné na logistiku, takže není snadné vymýšlet činnosti a přežít to psychicky.”

Herečka s chystá se svým mužem odjet zakrátko na dovolenou do exotiky. Z praktických důvodů s sebou bere ale pouze nejmladšího syna. „Plánovali jsme utéct na Vánoce z chaosu, ale to se nám bohužel nepodařilo. V nejbližší době bychom chtěli do tepla na Mauricius. Bereme si toho nejmenšího, protože ti starší pojedou zase se svým tatínkem na Floridu,” popisuje cestovatelské plány Vlastina Svátková. ■