Tomáše Kluse prý do kina berou jako doprovod jeho malé děti. Tohle mu ale zakázaly dělat

Klusovi vyrazili do kina na animáky. Herminapress

Klusovic rodinka dorazila téměř kompletní, jen malou Jenovéfku (1,5) nechali doma. „Líbilo se nám to velmi. Jděte na to, je to naprosto úžasný! 4DX nabízí neuvěřitelný zážitek, Alfréd seděl celý film jako přikovaný,” uvedla Tamara po projekci.

Klusovi chodí do kina poměrně často. „Mám hrozně rád tyto animované pohádky, baví mě víc než klasické filmy pro dospělé. Nejsou tam zlí lidé a vždycky to dopadne dobře,” uvedl Tomáš Klus. „Řekl bych, že my spíš plníme úlohu doprovodu našich dětí, oni nás do kina vlastně berou s sebou, než kdyby to bylo obráceně,” uvedl se smíchem v hlase Tomáš. „Hlavně jim nesmíme dělat ostudu a brečet," přizal Tomáš, co mu děti zakazují. "To se mi při této projekci nepovedlo, protože tam byla spousta dojemných scén, tak jsem měl úplně mokré brýle."

Nejen do kina, ale obecně kamkoli vyráží rodinka v plném počtu. „Máme sice možnost hlídání maminek a tetiček, ale když to jde, tak se snažíme být stále pokupě,” dodává zpěvák. ■