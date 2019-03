Jazzman Laďa Kerndl zkolaboval a skončil na JIP: Dceru Terezu za ním do nemocnice nepustili

Laďa Kerndl s dcerou Terezou Kerndlovou Profimedia.cz

Na svůj zdravotní stav si prý stěžoval už na Česko-Slovenském plese v Obecním domě, kde měl o víkendu vystoupení. Nechtěl však rušit slíbené závazky, a proto i přes nevolnost na pódiu vystoupil. Po návratu domů se ale jeho stav rychle zhoršil a začal vykašlávat krev.

O jazzmanově vážném stavu dlouho nic nevěděla ani jeho dcera Tereza Kerndlová (32). Když se totiž otci přitížilo, tak zrovna moderovala pěveckou show The Voice. Vzhledem k tomu, že jde o její moderátorskou premiéru, nechtěli jí ještě více stresovat, a proto jí špatné zprávy oznámili až po skončení přímého přenosu.

Na následující dny zpěvačka dokonce zrušila všechny pracovní závazky. „Je to pravda a je nám to líto, dnes třeba měla být hlavním hostem několikahodinového vysílání na Impulsu, ale rodina je pro Terezu na prvním místě. Odjela na Moravu, za tátou do nemocnice ji ale zatím nepustili,“ potvrdil její manžel a manažer René Mayer a zároveň dodal, že by měl být už mimo bezprostřední ohrožení života. ■