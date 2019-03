Dost pro všechny: Bude jedním z dědiců Lagerfeldových miliard i tento 10letý klučík?

Karl Lagerfeld se svým kmotřencem a modelem Hudsonem Kroenigem Profimedia.cz

Desetiletý Hudson je starším synem Brada Kroeniga, úspěšného modela, se kterým Lagerfeld pravidelně spolupracoval a rozuměli si i po lidské stránce, a jeho ženy Nicole, dcery tenisového trenéra Nicka Bollettieriho. „Nemám rodinu, takže je dobré mít někoho jako syny. Ale bez nepříjemností, které mohou synové dělat,“ řekl Lagerfeld na konto svých oblíbených modelů, mimo jiné právě zmiňovaného Kroeniga, magazínu The New York Times.

Vzhledem k přátelství, které mezi muži panovalo, to byl právě německý módní guru, kterého Kroenig a jeho žena oslovili, zda se stane kmotrem jejich prvorozeného syna. Přijal to, a tím i Hudsona do rodiny. I té pracovní.

Klučík se už od dvou let objevoval na Lagerfeldových přehlídkách, obvykle se ruku v ruce s designérem prošel i při závěrečných defilé. Na svou první přehlídku v roce 2011, kdy šel po mole s otcem, si prý moc nepamatuje. „Asi jsem byl vystrašený, ale už jsem v pohodě. Prostě se snažím co nejlépe pózovat,“ řekl později.

Spekulace, zda i malého Hudsona návrhář zahrnul do poslední vůle, nejsou od věci. Lagerfeld nemá žádnou rodinu, respektive v roce 2015 řekl The New York Magazinu, že má sestru, která má děti, ale že s nimi nemá blízký vztah. „Neviděl jsem ji 40 let, její děti mi nikdy neposlaly ani přání k Vánocům,“ uvedl tehdy. V loňském rozhovoru pro Numero pak svěřil, že o jeho mnohamiliónové jmění se podělí několik lidí a jeho slavná kočka Choupette. „Nebojte se, je toho dost pro všechny,“ ubezpečil redaktora.

Nepochybně, Lagerfeldovo jmění dle zahraničních médií činí 200 miliónů amerických dolarů, což je asi 4,5 miliardy korun.

Brad a Nicole mají vedle Hudsona ještě osmiletého Jamesona. Není známo, zda i on je Lagerfeldův kmotřenec. Zdědil však po něm prostřední jméno - Karl. ■