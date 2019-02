Hluboký výstřih a ještě větší rozparek! Tyhle šaty si krásná Nikol navrhla sama

Nikol Poner Super.cz

Sexy výstřih a hluboký rozparek. Tak vypadaly šaty Nikol Poner, které navrhla sama společně se svým bratrem Jakubem. A muži se rozhodně měli na co dívat. Vzhledem k tomu, že Nikol není zrovna ve vztahu, měli šanci.

"Samozřejmě jsou to šaty od nás. Do všeho kecám, do svých šatů nejvíc. Mám ráda ženskou eleganci, nejsem tolik na krajky. Řeknu svoji vizi, Kuba ji zdokonalí. Celkově nenosím nikdy výstřihy, jsem z toho lehce nervózní. Radši se nekoukám," řekla Super.cz Nikol, která má se svým bratrem úspěšnou módní značku.

"Doufám, že to není nic přehnaného a dá se na to koukat. Snad se to bude líbit," svěřila se. Na otázku, zda má vztah se jí příliš odpovídat nechtělo. "Když někdo přijde, tak přijde," dodala Nikol. ■