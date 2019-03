Slavná miliardářka promluvila o plastikách: Prozradila, co stojí za kompletní proměnou jejího obličeje

Kylie Jenner tvrdí, že žádné plastiky nepodstoupila. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Obličej Kylie Jenner (21) se během dospívání výrazně proměnil a mnozí logicky předpokládají, že si dopomohla plastickou chirurgií. Těmto nařčením se však Kylie zarputile brání a pro magazín Paper nyní promluvila o tom, jak to má s plastikami.

„Lidé si myslí, že jsem šla pod kudlu, abych si kompletně nechala předělat obličej, ale to jsou úplně vedle. Hrozně se bojím, nikdy bych to neudělala, nikdo nerozumí tomu, co dobrý make-up, účes a výplně dokáží,“ svěřila majitelka značky Kylie Cosmetics.

Kylie proslula výplněmi rtů, kterými jim dodala plnější tvar. Jenomže i ty dlouho urputně zapírala a sváděla plnost rtů na dobrý make-up. Nakonec je sice přiznala, ale kdo ví, jestli takhle nezapírá i další zásahy do obličeje...

Nespočet plastických chirurgů už spekulovalo o tom, kolik zákroků Kylie podstoupila. Kromě zmiňovaných rtů se hovoří také minimálně o úpravě brady a nosu. Kromě toho většina také sází na to, že si Kylie nechala zvětšit poprsí a pozadí, jak je ostatně v jejich rodině zvykem. Jak se tvář úspěšné podnikatelky v průběhu let proměnila, se můžete podívat v naší galerii. ■