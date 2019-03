Poznali byste ji? Takhle sexbomba Mašlíková řádila před 13 lety v reality show Trosečník

Hana Mašlíková v Trosečníkovi Foto: archiv FTV Prima

Tak tyhle snímky jsou třináct let staré. Nevinný úsměv, něžné oči a dlouhá blond hříva. Roku 2006 se moderátorka Hana Reinders Mašlíková (36) poprvé proslavila. A to díky reality show Trosečník.

Poté si Hanka vybudovala pověst obletované sexbomby a modelky. Dnes už dávno nepatří k večírkovým královnám, je pyšnou maminkou syna Andrease, moderuje a miluje cvičení.

Poté, co skončila ve Snídani s Novou, dostala laso opět od Primy a v neděli těší diváky coby reportérka magazínu Sport Star. Jak vlastně vzpomíná na svou dávnou účast v Trosečníkovi?

„Chtěla jsem zkusit, kde jsou mé hranice. Co dokážu vydržet. Ostrovy vypadají v televizi nádherně,“ prozradila tehdy. Nakonec se probojovala až do finále a přiznala, že jít do extrémní soutěže znovu by si příště hodně rozmyslela.

„Krajní situace jsme zažívali každý den. Největší problém byl nedostatek jídla. Za celý měsíc jsme měli snad jen dvě ryby. Jinak jsme jedli převážně jen šneky. Ze své váhy 59 kilogramů, kterou mám stejnou i dnes, jsem zhubla jedenáct kilo, po příletu se mě rodiče lekli,“ smála se Hanka, která půvaby neztratila ani dnes.

Už podle prvních záběrů z natáčení je jasné, že ani téměř půlroční pauza mimo obrazovku neubrala Mašlíkové nic z jejího pověstného šarmu.

„Od malička sportuji, takže vztah ke sportu mám velmi kladný. S manželem jsme oba sportovci tělem i duší. Sport je neodmyslitelnou součástí života a pomalinku k němu povedeme i syna. V osmnácti měsících začal jezdit na ponících,“ smála se Mašlíková. ■