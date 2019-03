Dáda Patrasová šla do sebe a hubne. Hlady se ale netrápí!

Dagmar Patrasová (62) vzala novoroční předsevzetí pěkně od podlahy. Rozhodla se totiž nejen vylepšit svoji postavu do plavek, ale úplně změnit životosprávu! Začala zdravě jíst a cvičit pod vedením trenérky. Navíc objevila skvělý trik, jak zahnat hlad!

Se zdravým jídelníčkem si Dáda nechala poradit od zkušené výživové poradkyně, která jí ho ušila přímo na míru. Dádin hektický životní styl spojený s cestováním po celé republice a častým ponocováním kvůli muzikálovým představením je občas složité sladit s pravidelnou životosprávou. Speciálně sestavený jídelníček a pravidelné cvičení by ale měly do léta přinést své ovoce. Dáda má v plánu zhubnout až osm kilo! Chce totiž svému italskému příteli Vitovi předvést v létě v plavkách parádní figuru!

Aby shazování kil nebylo tak těžké, vedle cvičení a úpravy jídelníčku Dáda užívá i český přípravek Obezin®, díky kterému se při hubnutí netrápí hlady. „Obezin je čistě přírodní doplněk stravy, který mi pomáhá zahnat hlad i chuť na sladké. Nejde o žádnou kouzelnou tabletku na hubnutí, která vám naslibuje, že bez práce zhubnete. Je to čistě přírodní polysacharid, který navodí pocit sytosti a já tak můžu jíst menší porce, aniž bych šilhala hlady. Mé noční nájezdy na lednici po návratu z divadla díky tomu skončily,“ pochvaluje si Dáda.

Dáda má nyní ve svém jídelníčku mnoho zdravých dobrot.

FOTO: KR Real

Už po prvních pár dnech začala mít Dáda víc energie i lepší náladu, zatímco kila šla pomalu dolů: „O své tělo se snažím starat celý život, ale s přibývajícím věkem je samozřejmě stále složitější najít ve všem rovnováhu. Chci se nejen cítit dobře, ale i inspirovat další ženy, že mohou vypadat a cítit se dobře, i když jim už není dvacet,“ dodává Dáda.

Inspirací ve zdravém stravování je pro Dádu i její přítel Vito. Jako rodilý Ital si libuje hlavně ve středomořské lehké kuchyni a také ji sám rád připravuje: „Když je Vito v Itálii, voláme si a on mi ukazuje různé dobroty, které sám uvařil. Převážně to jsou ryby, mořské plody a různé zeleninové přílohy. Paradoxně, i když je Ital, těstoviny jí jen jednou týdně. Sám totiž najel na zdravý životní styl a tím mě inspiroval. Říká, že má teď víc energie a není vůbec nemocný, přestože se pohybuje neustále mezi lidmi,“ prozrazuje na svého přítele Dáda.

S nezvladatelnými návaly hladu pomohl Dádě český přírodní přípravek Obezin.

FOTO: KR Real

Dádin sen je zhubnout do léta pět až osm kilo. I podle výživové poradkyně je to reálný cíl. „Nebýt podpory přítele, rad odborníků a pomoci Obezinu®, asi bych se toho bála. Díky nim jsem ale odhodlaná na sobě pracovat a moc se na to těším“ dodává Dáda. Dádo, držíme pěsti! ■