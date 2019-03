S režií si dal pauzu, o to víc hraje ve filmech i s kapelou: Vojta Kotek je na roztrhání

Vojta Kotek Super.cz

"Přizvali mě i k lehké spolupráci, povedu tady nějaké komentované prohlídky, protože jsem režíroval české verze několika pixarovek a Disneyho filmů, takže je to tady pro mě zážitek. Mám k nim velký respekt a strašně se mi líbí, co dělají. Nejsou to jen výborní animátoři, ale hlavně skvělí vypravěči příběhů, které si skvěle vybírají. Pro filmaře je vždycky slast na tom spolupracovat," rozplýval se.

Pokud jde o jeho vlastní režijní slasti, dává si pauzu. Více se letos věnuje muzice. "S kapelou jsme do toho trošku víc šlápli. Čeká nás i docela velký koncert 19. března v Lucerna Music Baru. Vydali jsme už druhou EP desku, která je vlastní druhou půlkou prvního alba. Obaly se dají spojit a vypadá to jako dvojalbum," pochlubil se.

Vojtu nyní častěji uvidíme i jako herce. "Už jsem natočil jeden film s Jirkou Havelkou, teď točím s Jirkou Vejdělkem, pak bude ještě další pokračování Marie Terezie a čeká mě ještě jeden docela velký projekt, tak jsem se letos docela rozehrál," uzavřel. ■