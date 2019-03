Romský popelář Franta z Mostu! bojuje s dluhy: Má celkem 21 exekucí!

Zdeněk Godla Foto: Česká televize

Nejednou mu prý na dveře klepe exekutor. Godla má celkem 21 exekucí a snaží se vše řešit. Není to ale vůbec jednoduché. „O svých dluzích vím a snažím se je splácet, ale zašlo to tak daleko, že mi u dveří neustále stojí exekutor a stále mi něco zabavuje. Nejstrašnější na tom začíná být to, že ani nevím, kam co jde,“ řekl Blesku Godla, jenž se tak jako řada dalších lidí zamotal do dluhové spirály.

„Chtěli jsme dosáhnout insolvence. Jenže jsem se nevešel do podmínek, a tak mi teď neustále něco zabavují a dluhy stejně jen narůstají,“ dodal Godla, který by moc rád žil bez dluhů.

Pomoci by mu mohla insolvenční novela, který ustanovuje nová pravidla osobního bankrotu. ■