S tímhle frajerem k oltáři nepůjde: Lady Gaga se rozešla se snoubencem, od kterého dostala prsten za více než 9 miliónů

Lady Gaga a Christian Carino se rozešli. Profimedia.cz

A je to oficiální. Ačkoliv všichni doufali, že je Christian Carino pro Lady Gaga (32) ten pravý, s kým ji uvidíme kráčet k oltáři v nějaké náležitě okázalé róbě, byli vedle jak ta jedle. Zpěvaččin tiskový mluvčí potvrdil, že se pár opravdu definitivně rozešel.

Zvěsti o jejich rozchodu se začaly šířit už při udílení cen Grammy, kde se Carino neobjevil, aby svou snoubenku podpořil. A nechyběl jen on, ale také zásnubní prsten za více než 9 miliónů korun, který Gaga odložila.

„Prostě to nefungovalo. Není to nijak dramatické,“ sdělil zdroj portálu E! News. Gaga potvrdila zásnuby s Carinem v říjnu, skoro rok poté, co se začalo spekulovat o jejich zasnoubení. Poprvé se objevili společně jako pár během Super Bowlu v únoru 2017. Gaga byla v minulosti zasnoubená také s hercem Taylorem Kinneym. Rozešli se v červenci 2016. ■