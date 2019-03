Poznali byste ji? Představitelka pohádkových princezen Veronika Kubařová změnila image

Herečka si nechala ostříhat ofinu. Michaela Feuereislová

Naštěstí však hýřila dobrou náladou a dokonalým úsměvem, takže bylo za pár minut všem jasné, kdo se pod ofinou skrývá. Veronika je již pár let členkou známého divadla, a tak nesměla chybět ani na natáčení seriálu, ve kterém si každý z členů souboru zahrál sám sebe.

„Já jsem došla k tomu, že vlastně nevím, kdo jsem, když jsme to začali hrát. Je těžké vybrat nějakou vlastnost, jedna věc je, jaká jsem v divadle a na jevišti, a druhá, jaká jsem doma,“ svěřila se herečka s tím, že zatímco někteří kolegové měli na place i členy rodiny, ona o svém muži pouze mluvila.

„Mluví se tam o mém manželovi, ale on se tam neukázal,“ prozradila Kubařová, která se provdala za divadelního režiséra Pavla Kheka. Zatímco před sňatkem se spolu pracovně celkem často potkávali, po svatbě, která proběhla v létě 2015, je tomu jinak.

„Od té doby, co jsme spolu, jsme spolu nepracovali. Seznámili jsme se díky práci, několik let jsme se znali pracovně, já jsem měla svého partnera a on svou partnerku a po několika letech jsem se dali dohromady, tak jsme zjistili, že je lepší spolu normálně být než spolu pracovat. Osud nám to tak rozdělil,“ prozradila Super.cz Kubařová. ■