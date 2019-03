Že by se nedostala do kostýmů, jí nehrozí: Štíhlé Yvettě Blanarovičové je totiž vše velké

Herečka si na zkoušce oblékla jen část kostýmu. Super.cz

Znát to nebylo ani při kostýmové zkoušce nového muzikálu Kvítek mandragory. Herečka sice přiznala, že během zimy nabrala pár kilo, ani tak jí takřka nic z připravených modelů nebylo. „Zkoušela jsem jen půlku kostýmu. Druhá půlka se půjde nakupovat. Roman Šolc říká, že je to u mě hodně specifické, protože jsem hubená, ale mám ramena, takže se to prostě půjde nakoupit, a to přímo na mě,“ svěřila se herečka, která vyzkoušela alespoň jednoduché černé šaty a kabátek.

V těch se na jevišti představí v roli Terezy Demlové. „Jsem manželka hlavního představitele Mirka Etzlera a Sagvana Tofiho. Jsem milující manželka, kterou ti dva - buď jeden, nebo druhý - v inscenaci Kvítek mandragory opustil, ale ona ho pořád miluje a má nadhled nad tím vším a nezapomněla na tu bolest, kterou jí způsobil,“ prozradila herečka. Zatímco někteří její kolegové necelý měsíc před premiérou, která je naplánovaná na 13. března, každý den dřou na jevišti, Yvetta má celkem pohodu.

„Pro mě to náročné není, je tu řada lidí, kteří tady musí sedět od rána do večera, což jsem si taky zkusila s Radkem Balašem, že je to náročné zkoušení. A já jsem zatím v klidu, že vždy dojedu na zkoušku, nazkouší se obraz a mohu uvolnit místo jiným. Takže já to nemám náročné,“ svěřila se Blanarovičová v Divadle Broadway. ■