Vignerová prozradila svého kluka na Instagramu. Královna krásy exkluzivně potvrdila vztah se scenáristou seriálu Most!

Petr Kolečko a Aneta Vignerová tvoří pár. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Že nejkrásnější Češka roku 2009 randí s o tři roky starším Petrem Kolečkem (34), na sebe Aneta prozradila vlastně sama a bezděčně, když s ním natočila zdravici pro svou maminku a vše zveřejnila na sociální síti Instagram.

Když jsme se modelky zeptali, co ji pojí se scenáristou populárního seriálu Most!, svůj nový vztah potvrdila. „Známe se, vídáme se a je to prima. Co víc asi dodat,” řekla Super.cz s úsměvem.

Jsme zvědaví, kdy se Aneta a Petr poprvé objeví bok po boku ve společnosti. ■