Znáte výhody lipozomální formy vitaminu C?

Jaká je denní spotřeba vitamínu C

Denní spotřeba vitaminu C vychází zejména z psychické a fyzické zátěže každého člověka. Hodně záleží i na tom, zda je zdráv, nebo například zrovna bojuje s nějakou infekcí. Zjistit, jak jste na tom, můžete i v domácích podmínkách. Zda máte v těle dostatek vitaminu C, se rychle dozvíte pomocí speciálního testovacího proužku, který na dvě vteřiny ponoříte do moči. Podle toho, jak se během 30 vteřin zbarví, uvidíte, zda máte vitaminu C aktuálně dostatek, nebo vám chybí, a měli byste ho tělu dodat.