Nejkulatější muzikálová zpěvačka se pustila do hubnutí: Před premiérou Kvítku mandragory už má dole 19 kilo!

Takhle zatočit s kily se jí nikdy dřív nepodařilo. Muzikálová zpěvačka Pavlína Ďuriačová se rozhodla kvůli své nové roli shodit a neuvěřitelně se jí to daří. Do premiéry Kvítku mandragory zbývá necelý měsíc a ona už má 19 kilogramů dole.

„Pokaždé, když něco zkouším, tak hubnu, a letos jsem s Kvítkem mandragory trhla rekord. Mám dole 19 kilo. Paní Hanička, která mě měřila, teď zjistila, že mi ty kostýmy bude muset zabrat, protože je něco dole. Je to samozřejmě málo, co si budeme nalhávat, ale je to,“ svěřila se s úsměvem zpěvačka, která má problém s váhou především kvůli nepravidelnému stravování.

„Začala jsem pít strašně moc vody. Můj problém je, že nejsem schopná jíst pravidelně. Já jím dvakrát denně, a to tělo si prostě dělá zásoby. To není o tom, že bych jedla špatně, co se týče druhu jídla, ale co se týče času. Takže jsem se musela naučit jíst pravidelně a ono to jde dolů vlastně krásně samo,“ prozradila nám Pavlína na kostýmní zkoušce. „Mám na sobě úbor, který bude mít Irina, uklízečka ukrajinského původu, a tu já budu hrát,“ řekla Ďuriačová.

Muzikálová zpěvačka už je od září 2017 šťastně vdaná, a tak se nabídla otázka, zda už pomalu neuvažuje o tom, odložit Divadlo Broadway na druhou kolej a založit rodinu. „Kariéru v divadle bych určitě nenechala být, protože jsem tady opravdu šťastná a považuji to za druhý domov. A miminko? Já se nebráním, když přijde, tak přijde, a já, vzhledem k faktu, že mám nejlepšího manžela na světě, a ještě k tomu nejlepší maminku, tak se tomu nebráním,“ dodala závěrem Pavlína. ■