Našla si po Plekancovi novou známost? Lucie Vondráčková promluvila o svém údajném vztahu s elektrikářem

Lucie Vondráčková je pořád sama. Foto: Jakub Ludvík

Zpěvačka Lucie Vondráčková (38) je zatím stále sama a nový vztah nehledá. Na sociální síti popřela, že by snad měla mít blízko k elektrikáři, s nímž se potkala na natáčení filmu Hotel Limbo, jak informoval web Extra.cz.

Zatím prý na chlapy nemá vůbec pomyšlení a stará se hlavně o své dva syny Matyáše a Adama.

„Nechodím s žádným silničářem, betonářem, svačinářem, topenářem, doktorem, inženýrem ani elektrikářem. Jsem tu s dětmi, lítám do školy a školky a od soudu a ze soudu a na chlapy nemám ani pomyšleni. Jsem ráda, že jsem ráda,“ vzkázala fanouškům Vondráčková, která všechny lidi ze štábu bere jen jako partu přátel.

„Lidi ze štábu loňského filmu Hotel Limbo jsou parta profesionálů a přátel nic víc. Díky i za to, že byste mi vztah přáli, ale teď to u mě naprosto není na pořadu dne. Snad jste si užili fajn Valentýna,“ dodala Vondráčková, která se rozvádí s Tomášem Plekancem (36), který na rozdíl od ní novou známost dávno má a je až po uši zamilovaný do tenistky Lucie Šafářové (32). ■