Tomu se říká přestřelení! Partyšová si pod úplně průhledné černé šaty vzala naprosto nevhodnou podprsenku

I tak to ale Gábině velmi slušelo. Na ples dorazila se svojí sestrou. "Připravovaly jsme se asi čtyři hodiny, se sestrou jsme to musely podělit a těšily jsme se, je to teprve třetí ples této sezóny, který si užíváme," řekla Super.cz Gábina.

Velmi drahé byly také šperky, které zvolily. "Ptala jsem se na částku a se sestrou můžeme říci, že jsme miliónové holky," usmála se moderátorka.

Zatím po jejím boku není žádný nový partner. "Miliónového kluka nemám, neumím přeskakovat, musím mít pauzičku sama pro sebe, abych to všechno mohla krásně vstřebat," vysvětluje. V pohodě zvládá i těhotenství staronové manželky svého dnes již bývalého muže Daniela.

"Mám to odžité, jsme v podstatě rok rozvedení. Chci se dívat dopředu, mému manželovi přeju, ať mají život pěknej. Nerozešli jsme se ve zlém, jestli bude mít dalších pět dětí, do toho mi vůbec nic není," dodala. ■