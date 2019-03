Zpěvačka (44) ze slavné rodinné kapely v Karibiku bojovala se zaříznutými bikinami

Andrea Corr Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Irskou hudební hvězdu to táhne do teplotně příznivějších oblastí, kde může slunci vystavit své udržované tělíčko. Andrea Corr (44) se má stále čím pochlubit.

Nejvýraznější členka sourozenecké formace The Corrs je v Karibiku jako doma. Andrea má stále stejně udržovanou figuru jako v době, kdy s bratrem a sestrami bodovala v hitparádách s hity Breathless, Only When I Sleep či Radio. Od dob největší slávy kapely The Corrs už ale uběhla téměř dvě desetiletí.

Na těle Andrey ale uplynulý čas není znát. Na Barbadosu se vystavila v černých bikinách, jejichž spodní díl se jí zaříznul do sedacích partií. Tělo má maminka dcery Jean (6) a syna Bretta (5), který dostal jméno po tatínkovi Brettu Desmondovi, stále parádní. ■