Slavná herečka popsala manželství s bývalým mužem, který je obviněn ze sexuálního zneužívání

Mandy Moore promluvila o bývalém manželovi. Profimedia.cz

Herečka Mandy Moore (34) veřejně promluvila o bývalém manželovi Ryanu Adamsovi (44) jen několik dní poté, co New York Times uveřejnil detaily ohledně jeho obvinění ze sexuálního zneužívání. Hvězda seriálu Tohle jsme my byla za Adamse provdaná od roku 2009 do roku 2016.