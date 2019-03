Tentokrát vsadila na střídmou eleganci: Monika Leová byla za opravdovou dámu, ale hodně vysoký rozparek ukázala

Monika Leová jako jedna z mála vyrazila na ples v černých šatech. Super.cz

V ateliéru módní návrhářky Taťány Kovaříkové dost dlouho váhala, jaký model má na poslední velký ples sezóny zvolit. Možná by se nám Monika Leová (27) více líbila v něčem veselejším, ale moderátorka tentokrát sáhla po černé.

Monika si šaty vybírala spolu s kolegyní Gabrielou Laškovou, (29) která sáhla po zlatém kousku, sama se růžových šatů, v nichž se nám velmi líbila, dobrovolně vzdala. "Chtěla jsem tu černou, protože minulé roky jsem tady zářila a třpytila se. Loni jsem byla stříbrná, předloni zelená, tak proč se nevrátit ke klasice. Jsou nádherné a rafinované," vysvětlovala Monika a převedla nám i vysoký rozparek.

Spokojený s její volbou byl i její manžel Martin, který jí prý celý večer říkal Pretty Woman. "Je za dámu, moc se mi líbí. My to jako chlapi máme jednoduché, na rozdíl od dam. A Monče nezávidím každý rok vybírat nové šaty. Ale sluší jí to moc," pochválil ji. ■