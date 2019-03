Šlapali jí na vlečku, a ještě na ni hnusně koukali: Nikol Švantnerová se bála, že z ní rudou róbu někdo strhne a skončí nahá

Nikol Švantnerová měla velmi dlouhou vlečku. Super.cz

"Je pravda, že když jsme dělali šaty do Varů, tak byly hodně odvážné, hodně třpytivé a říkala jsem si, že příležitostí na velké róby je málo, tak kam jinam už si ji vzít než na velký ples. Ale je pravda, že velká vlečka je dost nepraktická, i když původně jsem měla v plánu i tančit. Během pěti minut po příchodu mi ji přišlápli čtyři lidi, a ještě se na mě nedívali moc hezky. Musím říct, že mě to překvapilo," svěřila nám Nikol.

Ta doufala, že nikdo na vlečku nedupne tak nečekaně, že by jí šaty strhnul, protože i to hrozilo. "Když jsem šaty zkoušela, tak Kuba říkal, že je ještě přitáhneme a je to dost natěsno, tak by se to stát mohlo. Tak doufám, že mi to někdo nepřišlápne tak, aby vylezlo i něco, co nemá. Ale pohlídám si to," uzavřela Nikol a opravdu do konce plesu zůstala oblečená. ■