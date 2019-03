Krásná sestřička z Ordinace čelí kritice kvůli kojení dcery (1,5): Varují ji, že bude mít prsa až u kolen

Lenka Zahradnická ukázala fotku, jak kojí rok a půl starou dcerku. Foto: Super.cz/Instagram L. Zahradnické

Radost jí však kazí četné negativní reakce z okolí. „Čas od času se někdo pozastaví nad tím, že stále ještě kojím. Slýchám: Ukonči to, bude strašně závislá, v noci se nevyspíš, prsa budeš mít až u kolen, už to nepotřebuje... a mnoho dalších rad. Neumím nic násilně ukončovat, plánovat a rozhodovat za moje i její tělo. Jasně, někdy jsem fakt vyčerpaná, prsa mám jak kokršpaněl, a ne vždy se u toho takhle směju,“ svěřila se sympatická brunetka na Instagramu a pochlubila se fotkou, na níž má holčičku přisátou k ňadru.

Nakonec všem těmto lidem, kteří jí vehementně dávají rady, vzkázala: „Kojím, kojila jsem a budu kojit, dokud to bude třeba a půjde to. A slovní zásoba se taky třeba někdy obnoví a nebude to vypadat, že hraju aktivity sama se sebou.“ ■