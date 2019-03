V dekoltech se opravdu překonává: Missce Katce Kasanové se do dvoubarevných očí opět nikdo nedíval

Kateřina Kasanová měla opět obří výstřih. Super.cz

"No, mám do toho co dát a modely od Sandry Markové mi vyhovují právě proto, že dělají ženskou postavu," řekla nám k modelu, který by mohl být klidně i svatební. I když pro hodně odvážnou nevěstu.

Tou by ale prý Kateřina, která nám ve videu potvrdila, že se opět vídá se svým staronovým přítelem Benem Cristovaem (31), nebyla. "Moje představa by byla spíš střízlivější. Asi s méně odhaleným dekoltem a jednodušší," upřesnila Kasanová. ■