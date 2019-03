Návrhář českých hvězd v Africe neplánovaně objevil svůj „květ pouště“

Zdánlivě bezvýchodná situace se na focení v Africe proměnila v přednost. Super.cz

Přestože Michal Marek před odjezdem na focení do Tuniska vše dlouho dopředu plánoval, tak se přesto dostal do prekérní situace. Na focení unisexové řady s názvem Bez hranic totiž vlivem mnoha okolností nedorazil předem domluvený model a módní návrhář tak musel na poslední chvíli hledat v Africe náhradníka, který by se před objektivem hodil k modelce Kateřině Wohlmann Votavové.

„Měli jsme domluveného místního modela, který na poslední chvíli odletěl do Belgie a už se nevrátil. Před focením vznikla dost prekérní situace, že jsme na poslední chvíli hledali náhradu," popsal Marek nesnáze v Africe.

Návrhářův tým na poslední chvíli oslovoval místní modelingové agentury. Vzhledem k tomu, že bylo potřeba během pár hodin odjet z tuniského Sousse do tři sta padesát kilometrů vzdáleného města Tozeur v Saharské poušti, ale nepochodil. Proto návrhář vyrazil do ulic a hledal na vlastní pěst. „Nakonec jsem udělal výběr přes sociální sítě a dopadlo to lépe, než jsem čekal. Tento model byl lepší než ten původní,” radoval se návrhář nad výběrem čokoládového krasavce, který se jmenuje Alione Badara Mangane. Celá situace se začala podobat filmu Květ pouště, který popisuje příběh Somálky Waris Dirie, která vyrůstala do svých třinácti let v Africe a po útěku do Londýna se stala jednou z nejznámějších světových topmodelek.

Designér by velmi rád, aby Ali předváděl na jeho přehlídce v Česku, která se uskuteční 21.3. v pražské Pragovce, ale legislativní komplikace modelovi nejspíš neumožní vycestovat do Evropy. „Rád bych s ním pracoval dál, protože je to neobvyklý typ a hodí se k mé tvorbě, je velmi nekomerční. Jelikož je ze Senegalu, tak to nebude vůbec snadné. Jsem ale moc rád, že jsme mu splnili jeho životní sen vyzkoušet si roli modela," dodal Michal Marek. ■