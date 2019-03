Ani dva roky po svatbě neplánuje miminko. Své sexy tělo si vnadná modelka mateřstvím jen tak nezkazí

Proč Kateřina oddaluje mateřství? Super.cz

Už je to víc jak dva roky, co je Kateřina Wohlmann Votavová (32) vdanou paní. Na rozšíření rodiny ale hojně využívaná modelka ještě nemyslí. „Neplánujeme to teď. Necháváme tomu volný průběh. Neřešíme to. Až přijde ten den, tak budu šťastná,” říká modelka, která si předloni v červnu vzala na Hluboké podnikatele Jiřího Wohlmanna.