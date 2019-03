Silikonová sexbomba Dolly po 39 letech oprášila svůj slavný film

Dolly Parton má osobitý styl. Profimedia.cz

Spousta mužů ji zná jako tu zpěvačku s obrovskými silikonovými ňadry, ale Dolly je především úspěšnou a renomovanou skladatelkou. Stojí například za hitem I Will Always Love You, který napsala o téměř dvě desetiletí dříve, než jej celosvětově proslavila Whitney Houston (✝48) ve filmu Osobní strážce.

Z tvorby Dolly Parton čerpá také film Já, knedlíček, v němž Jennifer Aniston ztvárnila bývalou vítězku soutěže krásy, jejíž korpulentní dcera ke slavné zpěvačce vzhlíží. Dolly se v minulosti prosadila také jako herečka. Zahrála si například ve filmu Od 9 do 5, který se nyní na londýnském West Endu dočkal divadelního nastudování.

Dolly si muzikál o vzpouře tří sekretářek, v němž si zahrála s Lily Tomlin a Jane Fondou (81), samozřejmě nenechala ujít. Na premiéru oblékla jeden ze svých outfitů zdůrazňující vosí pas a dmoucí ňadra. Prostě stará dobrá Dolly se vším všudy... ■