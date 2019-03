Před zahrádkařením dal přednost o 26 let mladší ženě: Snad Boromirovi z Pána prstenů páté manželství vyjde

Sean Bean s manželkou Ashley Moore Profimedia.cz

Z herce Seana Beana je pomalu šedesátník, jenž podzim života tráví po boku o 26 let mladší manželky Ashley Moore (33). Ta je už jeho pátou ženou. Vzali se v roce 2017 po pětileté známosti, zatím ale nedošlo na děti. V rozhovorech s hercem jsou tak častými právě otázky směřující na rodinu. „Ano, možná. S Ashley. To by bylo hezké,“ odpověděl The Times trochu vyhýbavě.