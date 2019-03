Už nechce mít nohy jako špejle: Vychrtlá herečka na sobě začala pracovat, aby byla přitažlivější

Tara Reid Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Herečka z komedie Prci, prci, prcičky to dopracovala na dětskou konfekční velikost. Při výšce 165 centimetrů váží pouhých 53 kilogramů. Přesto tvrdí, že netrpí poruchou přijmou potravy a cítí se dobře.

Tara drasticky zhubla a na jejím vyhladovělém tělíčku se nehezky rýsují silikonová ňadra. Nyní to vypadá, že svůj dosavadní životní postoj přehodnotila a připustila, že by nemusela být kost a kůže. Vyrazila do parku se svou osobní trenérkou Jennou Willis, která ji pořádně potrápila.

Herečka z béčkové série Žralokonádo pracuje na oblejších křivkách. Vypracovaný zadeček jako Jennifer Lopez ale nejspíš nikdy mít nebude. ■