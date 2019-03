Stále právem patří mezi nejlépe placené modelky světa: Krásná Gisele uchvátila postavou v bikinách

Gisele Bündchen má stále co nabídnout. Profimedia.cz

Modelka Gisele Bündchen (38) si držela status nejlépe placené modelky světa od roku 2002 do 2016, a i když už žebříčku nekraluje, stále patří mezi ty, které vydělávají nejvíce. A přestože do modelingového důchodu odešla oficiálně už v roce 2015, pořád ji můžeme vidět v reklamních kampaních světově proslulých značek. A není divu, vypadá totiž bezvadně, jak předvedla na rodinné dovolené na Kostarice.

Tam vyrazila s dětmi, manželem, a dokonce psími mazlíčky, a vystavila dokonalou figuru v plavkách. Manžela Toma Bradyho (41), úspěšného sportovce, si během romantické chvilky na pláži láskyplně hýčkala, zatímco děti Benjamin (9) a Vivian (6) dováděly ve vlnách.

Rodina si dopřála zasloužený odpočinek po Bradyho šesté výhře v Super Bowlu. Ačkoliv jeho žena vyslovila přání, že by ráda, aby pověsil kariéru profesionálního sportovce na hřebík, vypadá to, že Brady se do důchodu nechystá. Dokonce se nechal slyšet, že chce hrát minimálně do 45 let. ■