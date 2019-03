Sama sebe nepoznávala! Miss Bezděková ohromovala nejen dekoltem, ale také vlasy jako pudlík

Andrea Bezděková Super.cz

Česká Miss 2016 Andrea Bezděková (24) překvapila hodně extravagantním účesem. Na Česko-Slovenském plese se objevila s neuvěřitelnými kudrlinami. "Sama sebe jsem vůbec nepoznávala, chtělo to změnu, dlouho jsem nikde nebyla," řekla Super.cz.

"Musí si na to člověk vždycky trošku zvyknout, ale líbí se mi to," dodala k účesu Bezděková, která zářila v bílých šatech návrhářky Sandry Markové. A po dlouhé době se objevila v modelu s pořádně sexy dekoltem.

"Obecně neumím nosit velký výstřihy. Když je nosím tak málo, tak si to zkusím dneska užít. Šaty jsou od Sandry Markové, objevila jsem je teprve předevčírem. Nevěděla jsem, že budu přítomna, bylo to na poslední chvíli," dodala Andrea, která dělala doprovod České Miss Earth 2015 Karolíně Mališové (22).

O svém soukromí toho moc neprozradila. "Jsem spokojená s neoficiální verzí. Mám to až moc komplikované na to, aby to chtěl někdo vědět," dodala s úsměvem. ■