Princezny už ho nelákají: Pavel Trávníček svojí manželce mluví do oblékání. Honosnou róbu jí na ples zakázal

Jezdívali na plesy do Brna, ale letos vyrazil Pavel Trávníček (68) s manželkou Monikou poprvé i na Česko-Slovenský ples v Obecním domě. Kdo by si myslel, že nezapomenutelný pohádkový princ bude chtít, aby šla jeho žena za princeznu v opulentní róbě, mýlil by se.

Monika si při výběru róby nechala poradit jednak od návrhářky, ale zejména dala na rady manžela.

"Měla jsem velké dilema, co na sebe. A manžel mi do toho kecal a říkal, ať zůstanu střídmá, a ať je to klasika," vysvětlovala nám Monika.

"Už je dospělá, tak si myslím, že to takhle sedí. Do oblékání ženě mluvím, protože mám vkus, a vždycky je to podle rčení: Nikdy nedej na první dojem. Ten je vždy pravdivý. Říkal to už Oscar Wilde," krčil rameny Trávníček, podle nějž už se nehodí, aby manželka chodila jako princezna, když už je spíš královna.

Hlavně je matka jeho milovaného syna Maxe stále královnou jeho srdce. ■