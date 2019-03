Na co koukat dřív? Celeste Buckingham se pochlubila půvabnou sestrou, přítelem i obřím šperkem na potetovaných zádech

Celeste Buckingham na Česko Slovenský ples přišla s novým přítelem. Super.cz

"Pokud jde o šperk, tak to je opět kreace dětí a studentů na soukromé odborné škole v Kežmarku," vysvětlila Celeste, která podporuje děti, které se tato škola snaží integrovat do společnosti možná ještě o to víc, že právě na akci pořádané pro školu se poznala i se svým aktuálním partnerem.

Zpěvačka vždy koukala spíš po mužích z branže, ale vztah s "civilistou" si nemůže vynachválit: "Jsem zamilovaná, je na mě hodný, a i když takové akce nemá rád a zájem médií ho netěší, šel se mnou i na tenhle ples. Ještě spolu nebydlíme, ale trávíme spolu hodně času, který si pro mne dokáže najít a já mu to oplácím," řekla Super.cz a v našem videu se můžete dozvědět i pár pikantních podrobností o jejich vztahu. ■