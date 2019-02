Jana Kirschner to schytala od diváků The Voice. Udělali z ní „přeafektovanou dilinu“ s divnými vlasy

Jana Kirschner Foto: reprofoto TV Nova

Teď už celé řadě diváků vadí i to, jak si Jana Kirschner pohrává se svými vlasy. Navíc prý působí značně afektovaně.

„Proč se ta přeafektovaná dilina pořád hrabe v těch vlasech??? Bože, to je střevo,“ stěžovala si jedna z divaček. „Ona se hrabe? Třeba má vši?“ rýpnul si do zpěvačky jeden z komentujících. A další se přidávali. Bože, oni tam nemají nějakou stylistku nebo kadeřnici, která by jí tu "přehazovačku" nějak sepla? Je to už trapné, jak si to stále přehazuje z jedné strany na druhou!!! Jestli nemáte nějakou sponku, tak vám pošlu, mám jich dost,“ nabízela produkci show další nespokojená divačka.

„Je přímo na ránu, úplně mě točí,“ schytala to od dalšího diváka. Jana Kirschner se zkrátka stala otloukánkem celé show The Voice. To i Tereza Kerndlová (32) není coby moderátorka tolik kritizována. Naopak jistě potěšila vitálního seniora Petra Vokála, který se před ní rozpovídal o sexu. ■