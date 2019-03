Pověsí modeling na hřebíček? Eliška Bučková se připravuje na svou druhou muzikálovou roli a nežije pro nic jiného

Eliška Bučková se připravuje na Kvítek mandragory. Super.cz

„Náročné to je, protože nejsem zvyklá na každodenní režim, a hlavně každodenní pohyb. Každopádně mě to velmi baví a já si to opravdu užívám. Jednak proto, že tady je super parta lidí, a protože to divadelní prostředí je pro mě změna,“ svěřila se během jedné ze zkoušek Eliška, pro kterou ze začátku bylo nejtěžší naučit se choreografii, která vzniká pod dohledem porotce StarDance Václava Kuneše.

„Je to příjemná změna, každý den je něco nového, každý den se něco dozvím, čím dál tím víc i na sobě pracuji, abych se uměla správně vyjadřovat, abych pochopila choreografii a pak ji hezky zrealizovala, takže já si to užívám moc,“ prozradila Bučková, která první týdny chodila domů samá modřina. „Choreografie sama o sobě asi náročná není, ale pro mě jo, protože já nejsem profesionální tanečnice. Ten první měsíc byl pro mě náročný, jelikož se choreografie stavěla, vše jsem se učila a teď si myslím, že už to snad umím, tak se to jen opakuje a čistí,“ řekla modelka.

Celé dny nyní tráví na prknech Divadla Broadway, a i přes značnou únavu si přípravu na premiéru, která je naplánovaná na 13. března, užívá. „Někdy jsem tu od devíti do šesti, což je vlastně celý den. Moje role je jedna ze skupiny Dreamgirls a jsme tu podle toho, jaké obrazy zkoušíme,“ svěřila Bučková, která aktuálně o další roli neuvažuje.

„Na žádný další casting se určitě nechystám. Já si užívám tuhle roli v Kvítku mandragory a chtěla bych ji odvést na 110 procent, takže mě by vlastně vše ostatní rozptylovalo. Pokud do budoucna přijde nějaká další nabídka nebo se moje kroky zatoulají na divadelní prkna, tak to říct neumím, ale rozhodně si to nyní užívám,“ svěřila se Eliška, která se těší, až ji na prknech uvidí také její rozvětvená rodina. ■