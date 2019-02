Ani retuš, ani archiv: Karel Gott potěšil fanoušky svou aktuální fotkou

Karel Gott Foto: Facebook K. Gotta

O tom, že na zprávu o svém milém zpěvákovi čekali, svědčí i množství komentářů, které se pod snímkem, na němž je Gott zachycen opírající se o strom u vody, hromadí. Všechny se nesou v podobném duchu: lidé jsou rádi, že Gotta vidí na nohou. Říká se, že na každém šprochu je pravdy trochu, a fáma o zpěvákově skonu, přestože ji sám vzápětí popřel, je pochopitelně vyděsila. Všichni mu tak svorně přejí hlavně pevné zdraví.

To Gotta dlouhodobě trápí, přesto se snaží nerušit nasmlouvaná vystoupení. Zazpíval tak na nedávném plese v Žofíně a nenechal si ujít ani prosincový galavečer na počest nedožitých osmdesátin skladatele Karla Svobody. Plánovaný koncert v O2 Areně ke svým 80. narozeninám však byl nucen na doporučení lékařů zrušit. „Oslabená imunita panu Gottovi nedovolí zapojit se naplno do příprav koncertu tak, jak by si to ideálně představoval a jak je jeho zvykem,“ řekla jeho mluvčí Aneta Stolzová. ■