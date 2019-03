Hrála už v prvních dílech Ordinace. Jirešová už ví, čím se bude živit ve stáří její postava barmanky Lucie

Ivana Jirešová se z nekonečného seriálu nechystá odejít. Super.cz

Původně je divadelní a muzikálová herečka. Do všeobecného povědomí lidí se ale Ivana Jirešová (41) dostala díky seriálu Ordinace v růžové zahradě. V nekonečném seriálu působí už víc než čtrnáct let a s Petrem Rychlým (53) a Ladislavem Ondřejem patří mezi hrstku těch, kteří působí v seriálu od jeho počátku.

Čím si herečka vysvětluje, že se její postavy scénáristé ještě nezbavili? „Myslím si, že je to rolí Lucie. Není v hlavní lince, ale spíš se u ní v hospodě vždy vše řeší,” říká Ivana a jedním dechem dodává: „A taky to bude tím, jak byla napsaná. Je velmi pozitivní.”

Neměla herečka někdy sama pocit, že by měla dobrovolně ze seriálu odejít? „Jednu dobu jsem měla pocit, že už nemám co nabídnout, stále jsem točila a nemělo to šťávu. Vzhledem k tomu, že tam teď už nejsem pořád, na rozdíl třeba od Petra Rychlého, tak ponorku nepocítím,” vysvětluje Ivana, která nachází naplnění i v divadle a jiných oblastech.

Vůbec by jí nevadilo, kdyby s ní její postava Lucie Váchové Hruškové zestárla. Dokonce pro barmanku má i své uplatnění: „Mohla bych prodávat bylinky jako bába kořenářka,” smála se Ivana Jirešová. ■