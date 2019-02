Jako pro Popelku, ale z pořádného ořechu: Andrea Verešová sladila róbu k zeleným očím. Šaty se jí ale pořádně pronesly

Andrea Verešová vyrazila na ples v hodně těžké zelené róbě. Super.cz

"Šaty mi vytvořila Jana Pištějová, které jsem si skoro netroufala říct, protože je úplně zavalená prací, v této sezóně obléká asi dvě stě žen. Takže jsem to nechala na ní a dala se překvapit. Našla si na mě čas a bylo to takové milé překvapení, když jsem je doma rozbalila. Bylo to jako z oříšku u Popelky. Rozbalila jsem takový malý fusak a vytáhla tyhle obrovské šaty," vyprávěla.

Nebyl by to ale lískový oříšek, ale spíš kokosový ořech. Andree se pořádně pronesly. "Jsou hodně těžké, tak jsem měla co dělat, abych vyšla do schodů," přiznala modelka, kterou zdobily i luxusní diamantové šperky. ■