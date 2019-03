Pikantní seznámení se starší partnerkou: Harry Potter nechal fanoušky nahlédnout pod pokličku

Erin Darke Profimedia.cz

Herec Daniel Radcliffe (29) si soukromí obvykle velmi střeží, proto když o něm promluví, vzbudí to zájem. O to víc, že jde o jeho vztah s kolegyní z branže Erin Darke (34). Dohromady se dali jako spousta jiných herců - při natáčení.

Šlo o snímek Kill Your Darlings, který je dal dohromady, konkrétně milostná scéna v knihovně. „Jednou bude husté to vyprávět našim dětem, kvůli tomu, co spolu naše postavy dělaly,“ usmíval se Radcliffe. „Je to milá nahrávka toho, jak jsme se poprvé potkali a flirtovali spolu,“ dodal herec.

Jeho nejslavnější rolí nejspíš navždy zůstane právě v titulku zmiňovaný Harry Potter, přestože od konce natáčení ságy pracoval na mnoha jiných projektech. Nevadí mu to. „I když jsem velmi rád, že teď dělám jiné filmy, je vždy krásné a jsem poctěn, když za mnou někdo přijde a řekne, že jsem se stal částí jeho dětství,“ vyprávěl.

Vášeň pro herectví mají s partnerkou společnou. „Vzájemně se v naší profesi velmi podporujeme,“ řekla magazínu People. ■